Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü duygu dolu bir etkinlikle kutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin varoluş destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle “18 Mart Çanakkale Zaferi Cepheden İstiklale” konulu özel etkinlik düzenledi. Tiyatro sanatçısı Reha Özcan’ın Çanakkale Destanı anlatımıyla gerçekleştirilen sahne etkinliğinde sanatçılar Adile Kurt Karatepe, Sümer Ezgü ve Tuncay Kemertaş, birbirinden anlamlı Çanakkale ve kahramanlık türküleri seslendirdi. Duygu dolu anların yaşandığı özel etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir” dedi.

KAHRAMANLARIMIZI ANMAK BOYNUMUZUN BORCU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Vekili Çakmak, Çanakkale Zaferi’nin önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 107. yıl dönümünü olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Çakmak, “Türk’ün tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Bugün bu topraklarda refah ve huzur içerisinde yaşamamızı, bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi borçlu olduğumuz kahraman şehitlerimizi anmak boynumuzun borcudur” dedi.

SÖZ KONUSU VATAN OLDUĞUNDA

Çanakkale Zaferi’nin dünya tarihindeki önemine değinen Çakmak, “Çanakkale Savaşları bütün dünyanın en güçlü orduları ile yokluk içinde kahramanca savaşan On Beşlilerin; din, devlet, vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan can verdiği yerdir. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir” dedi.

TÜRK TARİHİNİN ŞANLI DESTANLARI

Türk tarihinde bağımsızlık yolunda destanlar yazıldığını kaydeden Başkan Vekili Çakmak, “Çanakkale Zaferimiz, 15 Temmuz’daki şanlı direnişimiz, bizi biz yapan destanlarımızdandır” dedi. Başkan Vekili Çakmak,18 Mart 1915 tarihinde tüm Çanakkale’yi zorlandığını hatırlatarak, “Çok zorladılar ama Çanakkale’yi geçemediler. Kara muharebeleri de başarısız oldu. Gençler vatanı savunmak için canlarını feda ettiler. Bizler onları saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah bizleri onlarla cennetindi buluştursun” şeklinde konuştu. Başkan Vekili Çakmak, sözlerinin sonunda bu vatanı bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

ÇANAKKALE DESTANI YAŞATILDI

Konuşmanın ardından tiyatro sanatçısı Reha Özcan’ın Çanakkale Destanı anlatımıyla sahne etkinliği başladı. Sanatçılar Adile Kurt Karatepe, Sümer Ezgü ve Tuncay Kemertaş “Çanakkale’ ile “Hey Onbeşli’ türkülerini birlikte seslendirdi.

SOLO PERFORMANSLAR BEĞENİ İLE İZLENDİ

Çanakkale Destanı yolculuğunda ilk solo performansı Adile Kurt Karatepe, “Eledim eledim hölük eledim” türküsü ile gerçekleştirdi. Sümer Ezgü’nün seslendirdiği Selanik Türküsü ‘Bir Fırtına Tuttu Türküsü” ise beğeniyle izlendi. Ses sanatçısı Tuncay Kemertaş da ilk bölümde Yemen Türküsünü seslendirdi.

ANADOLUDAN GELDİK

Etkinlikte Sümer Ezgü’nün seslendirdiği “Anadolu’dan geldik” türküsü coşku yaşattı. Türküyü izleyenlerle birlikte seslendiren Ezgü, oynadığı zeybekle de alkış aldı.

LİRİK ANLATIMIYLA ZAFER COŞKUSU YAŞATTI

“18 Mart Çanakkale Zaferi Cepheden İstiklale” konulu özel etkinliğe tiyatro sanatçısı Reha Özcan’ın lirik anlatımı damga vurdu. Başarılı sanatçı yorumu ile Çanakkale Destanını yüreklerde yaşattı. “18 Mart Çanakkale Zaferi Cepheden İstiklale” konulu özel etkinlikte interaktif gösteri gerçekleştirildi. Konukların arasındaki gençler tek tek ayağa kalkarak, Çanakkale’nin vatan savunmasında en önemli duraklardan biri olduğunu anlamlı sözleriyle dile getirdi. Gösterinin ardından sahneye zeybekler çıkarak, Çanakkale Zaferi için oynadı.

ÇANAKKALE İÇİNDE VURDULAR BENİ

Etkinliğin son bölümünde sanatçılar birlikte “Çanakkale İçinde Vurdular Beni” türküsünü seslendirdi. Konuklar da sanatçılara ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik etti.

ÇAKMAK’TAN SANATÇILARA TEŞEKKÜR ÇİÇEĞİ

18 Mart Çanakkale Zaferi adına düzenlenen özel etkinliğin sonunda sahneye gelen Başkan Vekili Çakmak, sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.