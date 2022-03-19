Zabıta kar kış demeden vatandaşın yanında

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yolların sürekli açık tutulması ve olası sorunların ortadan kaldırılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla mücadele ekipleri canla başla çalışıyor. Karla mücadele ekipleri kar yağışına anında müdahale ederek yolları açık tutarken, Zabıta ekipleri ise araçlarıyla veya yaya olarak yolda kalan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

YOLDA KALAN ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlara yardım eli uzattı. Zabıta ekipleri trafik akışını engelleyen araçlara yer değişikliği yapılarak trafiğin akıcı olmasını sağlıyor. Ayrıca kaza yapan araçlar, Zabıta ekiplerince çekiliyor.

VATANDAŞA YARDIM ELİ

Zabıta ekipleri yoğun kar yağışının yaşandığı süreçte yayaları unutmuyor. Sorumluluk sahasında devriye çalışmalarını sürdüren ekipler, asli görevlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda gördükleri yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken vatandaşları gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Bu kapsamda gece 01.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi olan ve kar yağışı nedeniyle evlerine dönemeyen evli çifti Zabıta ekipleri Kuruçeşme Akpınar’da ki evlerine bıraktı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE, TURİSTLER OTOGARA BIRAKILDI

Görme engelli eşi ile birlikte merkezde kalan bir vatandaşın yardımına da Zabıta ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle çarşıda kalan çift, Zabıta ekiplerince İzmit Akpınar Toki Konutlarındaki evlerine bırakıldı. Ayrıca çarşıda kalan 2 yabancı turist şehir dışına gidecekleri için Zabıta ekiplerince Otogara bırakıldı.