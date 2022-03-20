Başkent’i seviyoruz! Gençler düşünsün!

Kocaelispor sezonun 27. maçında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadele bu akşam maç saat 19.00’da başlayacak. Kritik karşılaşmayı TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1 yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Balıkesir Bölgesi’nden Ankara! doğumlu yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe olacak. Maç saatinde sıcaklık 1 derece olacak.

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENMİYOR

Kar tatili nedeni ile 1 hafta kaydırılan liglerin ardından tempo düşürmeyen 32 puanlı Kocaelispor, 33 puanlı Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 6 puanlık maçta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın 11’inde radikal değişiklikler olmayacağı düşünülüyor. Takım savunması ve özellikle orta direncini ön planda tutacak olan yeşil siyahlılarda kalede yine İsmet olacak. Savunmada Semih, Kerem, Musa Nizam, Mazlum, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş ya da Omolo, sağda Benhur, solda Pereira, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ya da Kolovos, ileride ise Babacar 11’deki yerini alması bekleniyor.

CESUR OLMALIYIZ

26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 de yenilgi alan Gençlerbirliği’nde kanatlarda oynayan Kazenga Lua Lula ile Barış Alıcı, 10 numara Sandro Lima ve santrfor Eleke dikkat edilmesi gereken isimler olacak. Öte yandan sakatlıkları sona eren Aksel ve Lua Lua takıma döndü. 41 golle ligin en çok gol yiyen dördüncü takımı olan kırmızı siyahlılar savunmada aksıyor. Baskı karşısında hataya müsait olan sağ bek Ömürcan Artan 22, sol bek Musa Şahindere 19, stoperler Metehan Mert ve Gökhan Gül 23 yaşında. Dış sahada en az gol atan (8) takım olan Kocaelispor’da Atila, Benhur ve Rasheed sarı kart sınırında bulunuyor.

MANTIĞI OLMAYAN ATAMA

İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Kocaelispor’un 17, Gençlerbirliği’nin 13 galibiyeti bulunurken 16 maç da berabere sona erdi. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. Kritik maçta skandal bir hakem ataması gerçekleşti. Balıkesir Bölgesi hakemi olan Adnan Deniz Kayatepe, Ankara Keçiören doğumlu. Kariyerinde 1. Lig’de tek maça çıkan Kayatepe, geçtiğimiz sezon İzmit’te Amedspor’un 2-1 kazandığı Kocaelispor maçının da hakemiydi. Bu konuyu düşünmek istemeyen yeşil siyahlılar Ankara’daki maçlarda başarılı bir görüntü çiziyor ve Ankara’dan 3 puanla dönüp biraz daha rahatlamak istiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

GENÇLERBİRLİĞİ

KOCAELİSPOR

STAT: Ankara Eryaman

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Can Alp, Ogün Kamacı

SAAT: 19.00

YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN MAX 1

HAVA: 2 derece yağış yok

GENÇLERBİRLİĞİ

RAMAZAN KÖSE

ÖMÜRCAN ARTAN

MUSA ŞAHİNDERE

METEHAN MERT

GÖKHAN GÜL

GRECHYSHKİN

SERDARCAN ERALP

BARIŞ ALICI

KAZENGA LUA LUA

SANDRO LIMA

BLESSING ELEKE

KOCAELİSPOR

İSMET YUMAKOĞULLARI

SEMİH KARADENİZ

KEREM CAN AKYÜZ

MAZLUM DEMİR

MUSA NİZAM

GEOERGES MANDJECK

MEHMET YA DA OMOLO

BENHUR KESER

MICHAEL PEREIRA

KOLOVOS YA DA İLYAS

BABACAR GUEYE