Başkent’i seviyoruz! Gençler düşünsün!

Kocaelispor sezonun 27. maçında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Ankara Eryaman Stadı’ndaki mücadele bu akşam maç saat 19.00’da başlayacak. Kritik karşılaşmayı TRT Spor ve BeIN Sports MAX 1 yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Balıkesir Bölgesi’nden Ankara! doğumlu yaşındaki Adnan Deniz Kayatepe olacak. Maç saatinde sıcaklık 1 derece olacak.
RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENMİYOR
Kar tatili nedeni ile 1 hafta kaydırılan liglerin ardından tempo düşürmeyen 32 puanlı Kocaelispor, 33 puanlı Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. 6 puanlık maçta Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın 11’inde radikal değişiklikler olmayacağı düşünülüyor. Takım savunması ve özellikle orta direncini ön planda tutacak olan yeşil siyahlılarda kalede yine İsmet olacak. Savunmada Semih, Kerem, Musa Nizam, Mazlum, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş ya da Omolo, sağda Benhur, solda Pereira, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ya da Kolovos, ileride ise Babacar 11’deki yerini alması bekleniyor.
CESUR OLMALIYIZ
26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 de yenilgi alan Gençlerbirliği’nde kanatlarda oynayan Kazenga Lua Lula ile Barış Alıcı, 10 numara Sandro Lima ve santrfor Eleke dikkat edilmesi gereken isimler olacak. Öte yandan sakatlıkları sona eren Aksel ve Lua Lua takıma döndü. 41 golle ligin en çok gol yiyen dördüncü takımı olan kırmızı siyahlılar savunmada aksıyor. Baskı karşısında hataya müsait olan sağ bek Ömürcan Artan 22, sol bek Musa Şahindere 19, stoperler Metehan Mert ve Gökhan Gül 23 yaşında. Dış sahada en az gol atan (8) takım olan Kocaelispor’da Atila, Benhur ve Rasheed sarı kart sınırında bulunuyor.
MANTIĞI OLMAYAN ATAMA
İki takım bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Kocaelispor’un 17, Gençlerbirliği’nin 13 galibiyeti bulunurken 16 maç da berabere sona erdi. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. Kritik maçta skandal bir hakem ataması gerçekleşti. Balıkesir Bölgesi hakemi olan Adnan Deniz Kayatepe, Ankara Keçiören doğumlu. Kariyerinde 1. Lig’de tek maça çıkan Kayatepe, geçtiğimiz sezon İzmit’te Amedspor’un 2-1 kazandığı Kocaelispor maçının da hakemiydi. Bu konuyu düşünmek istemeyen yeşil siyahlılar Ankara’daki maçlarda başarılı bir görüntü çiziyor ve Ankara’dan 3 puanla dönüp biraz daha rahatlamak istiyor.
MAÇIN KÜNYESİ
GENÇLERBİRLİĞİ
KOCAELİSPOR
STAT: Ankara Eryaman
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Ali Can Alp, Ogün Kamacı
SAAT: 19.00
YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN MAX 1
HAVA: 2 derece yağış yok
GENÇLERBİRLİĞİ
RAMAZAN KÖSE
ÖMÜRCAN ARTAN
MUSA ŞAHİNDERE
METEHAN MERT
GÖKHAN GÜL
GRECHYSHKİN
SERDARCAN ERALP
BARIŞ ALICI
KAZENGA LUA LUA
SANDRO LIMA
BLESSING ELEKE
KOCAELİSPOR
İSMET YUMAKOĞULLARI
SEMİH KARADENİZ
KEREM CAN AKYÜZ
MAZLUM DEMİR
MUSA NİZAM
GEOERGES MANDJECK
MEHMET YA DA OMOLO
BENHUR KESER
MICHAEL PEREIRA
KOLOVOS YA DA İLYAS
BABACAR GUEYE
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
K.s - Çok zor bir maç olacak onların da çok puana ihtiyacı var adamlaryenerse üzülmeyin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.