Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere; Büro Personeli, Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Laborant, Mühendis, Biyolog, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İnfaz ve Koruma Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire ile Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonları için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden 28 Mart - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.