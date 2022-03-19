Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 82 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...