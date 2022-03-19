19 Mar 2022 - 12:17- Spor G: 19 Mar 2022 - 13:33

Kocaelispor – Denizlispor U-19 maçının oynanması zor
Kocaelispor – Denizlispor U-19 maçının oynanması zor mask

Nisan ayına yaklaştığımız bu günlerde ilimizi ve ülkemizin belirli kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı maç ertelemelerini de beraberinde getiriyor. Kocaelispor U-19 takımı yarın (Pazar) Denizlispor’u Vinsan Tesisleri’nde konuk edecekti. Yoğun şekilde yağan kar nedeni ile saha zemini kar altında kaldı. Denizli tarafı gece 1'de yola çıkacaklarını Kocaelispor tarafına bildirdi. Kocaelispor tarafı sahanın karla kaplı olduğunu ve temizlenmesinin imkansız olduğunu cevapladı. Yarın takımlar maç saatinde sahada olsa da hakem tarafından erteleneceği düşünülüyor.

19 Mar 2022 - 12:17 - Spor

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Kocaelispor – Denizlispor U-19 maçının oynanması zor mask
Kocaelispor – Denizlispor U-19 maçının oynanması zor
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