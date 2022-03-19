Kocaelispor – Denizlispor U-19 maçının oynanması zor

Nisan ayına yaklaştığımız bu günlerde ilimizi ve ülkemizin belirli kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı maç ertelemelerini de beraberinde getiriyor. Kocaelispor U-19 takımı yarın (Pazar) Denizlispor’u Vinsan Tesisleri’nde konuk edecekti. Yoğun şekilde yağan kar nedeni ile saha zemini kar altında kaldı. Denizli tarafı gece 1'de yola çıkacaklarını Kocaelispor tarafına bildirdi. Kocaelispor tarafı sahanın karla kaplı olduğunu ve temizlenmesinin imkansız olduğunu cevapladı. Yarın takımlar maç saatinde sahada olsa da hakem tarafından erteleneceği düşünülüyor.
# kar, Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.