Başkan Hürriyet, kar yağışında yine sahada

İzmit Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle vatandaşların ulaşımında sorun yaşanmaması adına gece gündüz 102 mahallede çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de her zaman olduğu gibi yine sahada ekiplerle birlikte yerini alıyor. Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ekiplerle bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, vatandaşları da yapılan çalışmalar noktasında bilgilendirdi.

HÜRRİYET, “EKİPLERİMİZ HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYOR”

Başkan Hürriyet, “Kar yağışı başladığından bu yana bütün ekiplerimizle geçtiğimiz sefer olduğu gibi mücadeleye devam ediyoruz. İzmit ve İzmitliler sorun yaşamasın, herhangi bir ulaşım problemi yaşaması diye çalışıyoruz. Tabi dönem içerisinde gerçekten yoğun kar yağışlarına maruz kaldık. Özellikle gece 1’den sonra çok ciddi bastıran kar sonrası bütün emekçilerimiz insan üstü bir gayretle kapalı araçlarla, açık araçlarla ve elle tuzlama çalışmalarına ve küreme-yol açma çalışmalarına tam gaz devam ediyorlar. Ne kadar yol açarsak açalım bu kadar yoğun kar yağışında illaki çok hızlı kapanan bölgelerimiz oluyor. Fakat ekiplerimiz sağ olsun hiç durmadan çalışıyorlar. Ben bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum.

“TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADAYIZ”

Ekiplerimiz sabaha kadar çalıştılar ve sabah 8 buçukta vardiya değişimi yaptılar. Gündüz ekiplerimiz şuanda sahada görevdeler ve sabaha kadar görevde olacaklar. Kar yağışı bitene kadar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam edecek. Önceliğimiz daha çok araç güzergahları, dik bölgeler, yamaç alanlar, yüksek alanlar. Ana arterlerde geçen sefer olduğu gibi sorunluluğumuzdur değildir demeden her alana tüm gayretimizle girmeye çalışıyoruz. Her alanı açmaya çalışıyoruz. Ana arterler sonrası da ara yolları da tüm gücümüzle açmak için uğraşıyoruz. Kontrollerimiz sonrası ciddi problemlerin olduğu yerler görünmüyor.

“BİZDEN DESTEK İSTEYEBİLİRSİNİZ”

Herkes karın tadını çıkarsın, sorun yaşanmasın diye Fen İşleri Müdürlüğümüz, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve Makina İkmal Müdürlüğümüz tüm gücü ve gayretiyle sahadalar ve olmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızdan ricamız yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda mecbur olmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamaları. Hasta, yaşlı ya da bir yere ulaşım zorunlu olduğu durumda bizlerden destek isteyebilirsiniz. Özellikle 4x4 araçlarımızla Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirebiliriz. Çok sıkıntılı olan bölgeleri bize bildirirseniz sahada olan arkadaşlarımız hızlıca müdahale edeceklerdir. Biz tüm gün sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜREŞEN, “102 MAHALLEDE SAHADAYIZ”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Dün geceden beri 200 personel 25 tane kazıcı-yükleyici, 25 tane açık kamyonet, grayderlerimizle, kar küreme araçlarımızla karla mücadele çalışmalarımıza tüm gücümüzle devam ediyoruz. Dün geceden bu yana ara sokaklar dahil olmak üzere açıldı. Sabah tekrar etkili bir yağış başladı. Şuan tüm ana arterlerimiz açık durumdadır. Ekiplerimiz 102 mahallede de çalışmalarına devam ediyor. Bizim tahiminimiz öğlene kadar ara sokaklarımız da dahil olmak üzere açılır. Şuanda sıkıntı gözükmüyor. Kar yağışı bugünden sonra kentimizi terkedecek” şeklinde konuştu.

BAŞAR, “24 SAAT EKİPLERİMİZ SAHADA”

Fen İşleri Müdür Yardımcısı Kadri Başar, “Bölgede üç müdürlük olarak aktif haldeyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü. Bölgeler ayrılmış durumda. Bu bölgelerde dün akşam saat 11’e kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ara sokaklar dahil açıktı. Yalnız gece yarısı başlayan etkili kar yağışı sabaha kadar devam etti. Bu yağıştan sonra kapanan sokaklarımız oldu. Ancak sabah 9 itibariyle ana yollarımızın hepsi açık, ara yollarımızın da yüzde 70’i açık durumda. Gece sabaha kadar bütün ekiplerimiz çalıştı. 12’şer saatlik vardiyalar halinde çalışıyoruz. 24 saat hali hazırda tüm bölgelerde ekiplerimiz sahada. Çalışmalarımız aynı hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.