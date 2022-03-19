TÜBİTAK Fen Lisesi ilk yılında ödülle döndü

Mehmet Genç Külliyesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen yarışma yoğun ilgi gördü 12 farklı alanda toplam 101 projenin sergilendiği yarışmada açılış konuşmaları Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Gündüz tarafından yapıldı. Tüm Türkiye'de 25.095 projenin başvurduğu yarışmada 1.313 proje yarı finallere kaldı. TÜBİTAK Fen Lisesi de ilk senesinde Psikolojik Danışman Merve Koçer'in yönetiminde biri psikoloji ve bir yazılım projesi olmak üzere yarı finallere 2 proje ile dahil oldu.

YANLIK BIRAKMADILAR

TÜBİTAK Fen Lisesi “Psikoloji Projesi” ile bölge ikinciliği ödülünü aldı. Ödül törenine Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Doğan, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, şube müdürü Halil Atlı, İl Ar-Ge proje sorumlusu Gizem Güçlü ve TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Dr. Hacı Ahmet Yıldırım’da katıldı. Tören sonunda yarışmada dereceye giren okul öğrencileri Beren Su Uçan ve Melis Arı’yı kutladılar.