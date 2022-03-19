Terziler Odası seçime gidiyor

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu ve seçimleri yarın KESOB binasında gerçekleştirilecek. 256 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Şaziye Kahrımanlı tekrar aday olurken 13.00’de başlayacak genel kurulun tamamlanmasını ardından seçime geçilecek.