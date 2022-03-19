Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu ve seçimleri yarın KESOB binasında gerçekleştirilecek. 256 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 7 kişilik yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Mevcut Başkan Şaziye Kahrımanlı tekrar aday olurken 13.00’de başlayacak genel kurulun tamamlanmasını ardından seçime geçilecek.
19 Mar 2022 - 13:06- Gündem Güncelleme: 19 Mar 2022 - 13:08
Terziler Odası seçime gidiyor
Kocaeli Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yarın genel kurul ve seçim gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Şaziye Kahrımanlı yeniden aday.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.