19 Mar 2022 - 13:24- Gündem G: 19 Mar 2022 - 13:27

Ayakkabıcılar Törün ile devam etme kararı aldı

Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu’na tek aday olarak katılan mevcut başkan Ali Abbas Törün, yapılan oylama sonucunda seçilmiş başkan ünvanını aldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Ayakkabıcılar Törün ile devam etme kararı aldı mask
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Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf Odası Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Saat 11.00’de başlayan genel kurulun ardından seçimler yapıldı. 105 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde ayrıca 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçildi. Genel kurula mevcut başkan Ali Abbas Törün, tek aday olarak katıldı. Odanın eski başkanı Mustafa Yılmaz 2019 yılında vefat edince Törün, odanın geçici başkanı olmuştu.

ODA BAŞKANLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu’na KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Mobilyacılar Odası Başkanı Orhan Aygüner ve oda üyeleri katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığını Kadir Durmuş, Divan Başkan Vekilliğini Ali Sarı, Katip Üyeliklerini ise Güngör Kardaş, İsmail Adanur ve Murat İçöz gerçekleştirdi. Faaliyet ve denetim raporları okunup önceki dönem yönetim ibra edildi.

“ODAYI AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR”

Odanın rahmetli Başkanı Mustafa Yılmaz ise kongre unutulmadı. Genel kurulda konuşan Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Abbas Törün; “Beni bugün burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde inşallah odamız ayakta kalacaktır. Sizlerden destek bekliyorum. Rahmetli Mustafa Başkanımız çok emek harcamıştı bizimde bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Odamızı ayakta tutmamız gerekiyor. Böyle bir binayı bize tahsis ettiği için ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Abbas Törün’ün Listesi

Yönetim Kurulu

Ali Abbas TÖRÜN

Arif YILMAZ

Rafet SÖZDEMİR

Ahmet DURSUN

Yavuz YILDIZ

Rıdvan İLMEN

Mehmet ÖZTÜRK

Denetim Kurulu

Murat CAYMAZOĞLU

Emre KARAKAYA

Fahrettin TAŞKIRAN

19 Mar 2022 - 13:24 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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