Ayakkabıcılar Törün ile devam etme kararı aldı

Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf Odası Genel Kurulu bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi. Saat 11.00’de başlayan genel kurulun ardından seçimler yapıldı. 105 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde ayrıca 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçildi. Genel kurula mevcut başkan Ali Abbas Törün, tek aday olarak katıldı. Odanın eski başkanı Mustafa Yılmaz 2019 yılında vefat edince Törün, odanın geçici başkanı olmuştu.
ODA BAŞKANLARI YALNIZ BIRAKMADI
Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu’na KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Demir, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Mobilyacılar Odası Başkanı Orhan Aygüner ve oda üyeleri katıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığını Kadir Durmuş, Divan Başkan Vekilliğini Ali Sarı, Katip Üyeliklerini ise Güngör Kardaş, İsmail Adanur ve Murat İçöz gerçekleştirdi. Faaliyet ve denetim raporları okunup önceki dönem yönetim ibra edildi.
“ODAYI AYAKTA TUTMAMIZ GEREKİYOR”
Odanın rahmetli Başkanı Mustafa Yılmaz ise kongre unutulmadı. Genel kurulda konuşan Kocaeli Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Abbas Törün; “Beni bugün burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde inşallah odamız ayakta kalacaktır. Sizlerden destek bekliyorum. Rahmetli Mustafa Başkanımız çok emek harcamıştı bizimde bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Odamızı ayakta tutmamız gerekiyor. Böyle bir binayı bize tahsis ettiği için ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.
Ali Abbas Törün’ün Listesi
Yönetim Kurulu
Ali Abbas TÖRÜN
Arif YILMAZ
Rafet SÖZDEMİR
Ahmet DURSUN
Yavuz YILDIZ
Rıdvan İLMEN
Mehmet ÖZTÜRK
Denetim Kurulu
Murat CAYMAZOĞLU
Emre KARAKAYA
Fahrettin TAŞKIRAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.