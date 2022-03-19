Pazarcılar Odası’nda yarınki seçim 2018’in rövanşı!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası’nda genel kurul ve seçimler yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da Antikkapı’da başlayacak genel kurulun ardından seçimler yapılacak. Yaklaşık 1000 üyesi bulunan odanın seçimlerinde 7 yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek.
3 ADAYLI YAPILACAK
Mevcut Başkan Ahmet Serim, Kocaeli Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kumsar ve Garip Pekcan’ın yarışacağı seçimlerin çekişmeli geçmesi beklenirken 2018 yılında da aynı isimler yarışmış, Ahmet Serim 338 oy alarak yeniden başkan seçilirken; Ramazan Kumsar 198, Garip Pekcan ise 91 oyda almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.