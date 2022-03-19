19 Mar 2022 - 13:27- Gündem G: 19 Mar 2022 - 13:43

Pazarcılar Odası’nda yarınki seçim 2018’in rövanşı!

Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın yarın gerçekleştirilecek seçiminde mevcut Başkan Ahmet Serim, Kocaeli Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kumsar ve Garip Pekcan yarışacak. Aynı isimler 2018’de de yarışmış, seçimi Serim kazanmıştı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Pazarcılar Odası’nda yarınki seçim 2018’in rövanşı! mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası’nda genel kurul ve seçimler yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da Antikkapı’da başlayacak genel kurulun ardından seçimler yapılacak. Yaklaşık 1000 üyesi bulunan odanın seçimlerinde 7 yönetim ve 3 denetim kurulu üyesi seçilecek.

3 ADAYLI YAPILACAK

Mevcut Başkan Ahmet Serim, Kocaeli Pazarcılar Derneği Başkanı Ramazan Kumsar ve Garip Pekcan’ın yarışacağı seçimlerin çekişmeli geçmesi beklenirken 2018 yılında da aynı isimler yarışmış, Ahmet Serim 338 oy alarak yeniden başkan seçilirken; Ramazan Kumsar 198, Garip Pekcan ise 91 oyda almıştı.

19 Mar 2022 - 13:27 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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