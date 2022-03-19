Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy (15) akşam saat 23.30 sıralarında rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Mushaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Mushaf’ın acı haberi sevenlerini derinden üzdü. İzmit Akpınar Toki Konutları’nda ikamet eden raf ustası Selman Aksoy ile Maşallah Aksoy çiftinin 5 çocuğundan biri olan Mushaf’ın cenazesi Topçular Necatibey Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.