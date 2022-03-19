Muharrem İnce yarın Kocaeli’de!

Memleket Partisi Kocaeli 1. Olağan İl Kongresi yarın Dolphin İş Merkezi’nde bulunan Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek. 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kongre öncesinde mevcut başkan Nejat Bayhan istifa ettiğini duyurmuştu. İl başkanlığı için ise CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç tek aday oldu. 6 ilçede örgütlü olan partinin kongresinde 250 delegenin oy kullanma hakkı bulurken ayrıca 25 yönetim kurulu ile 26 kurultay delegesi seçilecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 15.30 gibi kongreye katılım sağlayacak. Kongrenin Divan başkanlığını Memleket Partisi Genel Başkanvekili Gaye Usluer yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.