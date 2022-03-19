19 Mar 2022 - 13:32- Siyaset G: 19 Mar 2022 - 13:34

Muharrem İnce yarın Kocaeli’de!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partinin Kocaeli 1. Olağan İl Kongresi için ilimize geliyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Muharrem İnce yarın Kocaeli’de! mask
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Memleket Partisi Kocaeli 1. Olağan İl Kongresi yarın Dolphin İş Merkezi’nde bulunan Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek. 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak kongre öncesinde mevcut başkan Nejat Bayhan istifa ettiğini duyurmuştu. İl başkanlığı için ise CHP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç tek aday oldu. 6 ilçede örgütlü olan partinin kongresinde 250 delegenin oy kullanma hakkı bulurken ayrıca 25 yönetim kurulu ile 26 kurultay delegesi seçilecek. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 15.30 gibi kongreye katılım sağlayacak. Kongrenin Divan başkanlığını Memleket Partisi Genel Başkanvekili Gaye Usluer yapacak.

19 Mar 2022 - 13:32 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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