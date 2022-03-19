19 Mar 2022 - 13:36- Gündem G: 19 Mar 2022 - 13:40

Emekli başkomiser koronavirüse yenildi
Emekli başkomiser koronavirüse yenildi mask

Derince Yenikent Mahallesi Elgür Sokak adresinde ikamet eden emekli başkomiser Orhan Kesat (74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Orhan Kesat’ın cenazesi İmam-ı Azam Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

19 Mar 2022 - 13:36 Kocaeli/ Derince- Gündem

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