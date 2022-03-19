Emekli başkomiser koronavirüse yenildi

Derince Yenikent Mahallesi Elgür Sokak adresinde ikamet eden emekli başkomiser Orhan Kesat (74) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Orhan Kesat’ın cenazesi İmam-ı Azam Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.