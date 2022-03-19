19 Mar 2022 - 13:53- Gündem G: 19 Mar 2022 - 13:56

Marmara’da etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını uçurdu

Marmara’da etkili olan soğuk hava ve karlı hava balıkçı tezgahlarını olumsuz etkilerken, yaklaşık 1 ay önce 35 TL’den satılan istavrit bugünlerde 45 TL’ye kadar yükseldi.
Marmara’da etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını uçurdu mask
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Kocaeli’de kar yağışının etkili olması balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Balıkçı tekneleri kar ve fırtına sebebiyle denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi. Tezgahlarda İstavrit 45, Çinekop 135, Uskumru 55, Mezgit 35, Hamsi 65 liradan satışa sunuluyor. Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceği ön görülüyor.

"FIRTINA OLDUĞU İÇİN BALIKÇILAR BALIK TUTMAYA ÇIKAMIYOR"

Balıkçı teknelerinin kar ve fırtınadan dolayı açılamadığını vurgulayan Balıkçı Kemal Bineklioğlu, “Kar olduğu zaman fırtına oluyor. Fırtına olduğu için balık tutmaya çıkılamıyor. Az balık yakalanıyor fiyatlar yükseliyor. Balık fiyatları bir haftadır sabit. Balığın çıkışı az olduğu için fiyatlar yükseldi. Havalar düzeldiğinde fiyatlarda 5-10 lira indirim olacak. Taze hamsiyi 50 TL’ye satıyorum. Buzhane hamside 50 liradan satıyorum. Fiyatlar kar yağmasına rağmen sabit. Balığın çıkışı azaldıkça fiyat yükseliyor. Hava güllük gülistanlık olsun fiyatlar biraz düşer" ifadelerinde bulundu.

19 Mar 2022 - 13:53 - Gündem

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