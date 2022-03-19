Dağıt ‘Bölük’ü rahat nefes al !

TFF 3. Lig 2.Grup’ta mücadele eden ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, iki hafta önceki maçında, düşme adaylarından Hacettepespor’a karşı deplasmanda yaşadığı 1-0’lık mağlubiyetin ardından, BAL’a inme tehlikesini yeniden hissetti. Sarı yeşillilerin kayıp geçtiği haftanın ardından düşme hattı ile farkı bir puana indi. Danıca ligde 14.sırada bulunuyor ve 28 puana sahip. Sezonun 30.haftasında bugün düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir diğer takım Kızılcabölükspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz kazanmak zorunda. 15.sırada bulunan konuk ekibin 27 puanı bulunuyor. Müsabaka Darıca’da oynanacak ve 14.00’te başlayacak. Kar yağışı olursa maç saatinde son karar verilecek.