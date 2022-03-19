1.Lig’de 6 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi. Ramazan Bayramı’na denk gelen 35. hafta programında da bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Spor Toto 1. Lig’de 30 - 35. hafta maç programları şöyle:
30. HAFTA
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor - Ümraniyespor
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Y. Samsunspor- RH Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor - A. Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu - Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
31. HAFTA
9 Nisan Cumartesi:
13.30 RH Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
20.30 Adanaspor - Balıkesirspor (Yeni Adana)
10 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK - Y. Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Menemenspor - İstanbulspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor - Kocaelispor (Timsah Park)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Eyüpspor - Altınordu (Eyüp)
32. HAFTA
15 Nisan Cuma:
14.30 Ankara Keçiörengücü - A. Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
20.30 İstanbulspor - Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor - Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor - RH Bandırmaspor (Kocaeli)
20.30 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Altınordu - Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman)
20.30 Y. Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
33. HAFTA
19 Nisan Salı:
13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Denizlispor - İstanbulspor (Denizli Atatürk)
18.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Timsah Park)
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK - Balıkesirspor (Mümin Özkasap)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü - Altınordu (Eryaman)
18.00 Menemenspor - Kocaelispor (Menemen İlçe)
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor - Y. Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Eyüpspor - Boluspor (Eyüp)
34. HAFTA
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği - RH Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor - A. Denizlispor (Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor - Manisa FK (Kocaeli)
20.30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
25 Nisan Pazartesi:
17.00 Tuzlaspor - Adanaspor
20.30 Y. Samsunspor - Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
35. HAFTA
29 Nisan Cuma:
20.30 A. Denizlispor - Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
30 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK - Bursaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Eyüpspor - İstanbulspor (Eyüp)
16.00 Menemenspor - Tuzlaspor (Menemen İlçe)
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
1 Mayıs Pazar:
13.30 RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor (Eryaman)
20.30 Adanaspor - Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.