Kocaeli’de en çok eleman arayan sektör, üretim/imalat

Firmaların aradığı elemanı, iş arayanların ise aradığı işi bulduğu Türkiye’nin istihdam kaynağı Eleman.net, Kocaeli’ye ait 500 binden fazla verinin değerlendirildiği çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Eleman.net verilerine göre, Kocaeli özelinde en fazla eleman aranan ve en çok ilan yayınlanan sektörler sıralamasında ilk sırada “üretim/imalat” sektörü yer aldı. %20.6’lık orana sahip bu sektörü, %11.8 ile lojistik, %6.9 ile otomotiv sektörü izledi. Bu sektörleri %5.9 ile makine ve %5.5 ile mağazacılık/perakendecilik sektörü takip etti. Eleman.net verilerine göre Kocaeli’nde iş arayışında olan bireylerin %42.7’sini kadın adaylar, %57.3’ünü ise erkek adaylar oluşturdu.

İŞ BAŞVURULARINDA LOJİSTİK İLK SIRADA

Eleman.net verilerine göre Kocaeli’de en çok iş başvurusu yapılan sektör, şehrin lokomotif sektörlerinden lojistik sektörü oldu. Kocaeli’nde iş başvurularının %16.4’ünü lojistik sektörüne yapılanlar oluştururken diğer başvurular %13.6 tekstil, %11.3 mağazacılık/perakende, %7.4 otomotiv ve %5.9 oranında e-ticaret sektörlerine yapıldı.

SEKTÖR DENEYİMİNDE GIDA İLK SIRADA

Kocaeli’de iş arayışında olan bireylerin deneyim alanları dikkate alındığında ise %7.5 ile gıda, %6.8 ile otomotiv, %5.4 ile imalat/üretim, %4.5 ile eğitim ve %4 ile lojistik sektörleri üst sıraları paylaştı.

İŞ ARAYANLARIN %42.7’Sİ KADIN

Eleman.net verilerine göre Kocaeli’nde iş arayışında olan bireylerin %42.7’sini kadın, %57.3’ünü ise erkek adaylar oluşturdu. İş arayışında olan kitlenin %38.8’i lise mezunu iken, %22’si lisans, %18.8’i ön linsans, yine %18.8 ilköğretim ve %1.3’ü ise yüksek lisans mezunu durumunda.

HALİHAZIRDA ÇALIŞANLARIN %14.8’İ İŞ ARIYOR

Eleman.net’in verilerine göre, iş başvurusu yapanlar arasında halihazırda çalışan oranı %14.8 olurken, çalışmayan ve iş arayışında olan bireylerin oranı ise %74 oldu. Bu istatistikleri %5.7’lik oranla öğrenciler, %2.1’lik oranla emekli bireyler takip etti.

SEKTÖR DAĞILIMINDA İMALAT İLK SIRADA

Eleman.net'e üye olan 6.120 Kocaeli merkezli firmanın sektör dağılımında ilk sırada %9.5 ile imalat sektörü yer alırken, bu sektörü %9,1 ile inşaat, %5.8 ile inşaat ve gıda, %4.7 ile elektrik ve elektronik, %4.1 ile demir-çelik, %3.9 ile eğitim, %2.9 ile hizmet, %2.7 ile bilgisayar-BT ve %2.3 ile endüstri sektörü izledi.

EN ÇOK İŞ ARAYANLAR 31-35 YAŞ GRUBU

Kocaeli’ne ait verilere göz atıldığında en çok iş arayan yaş grubunun %20.8 ile 31-35 yaş grubu olduğu göze çarparken, ikinci sırada %20.7’lik oranla 26-30, üçüncü sırada ise %16’lık oranla 36-40 yaş gurubu yer aldı. 20-25 yaş arasında iş arayanların oranı 14.3 olurken, 51 ve üzeri yaş grubunun iş arama oranı ise %8.5 olarak istatistiklere yansıdı.

YENİ MEZUN ORANI %19

Verilere göre, Kocaeli’de iş arayışında olanların %25.2’lik kısmı 1-2 yıl arasında deneyime sahip. 3-4 yıl arası deneyime sahip bireylerin oranı %20, 5-10 yıl arası deneyime sahip bireylerin oranı %19.4, deneyimsiz/yeni mezunların oranı %19 olurken olarak gerçekleşti. 10 yıldan fazla iş deneyimine sahip bireylerin oranı ise %16.4 oldu.