İYİ Partili Sürüm ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm 3 yılı aşkın süredir ilçe başkanlığı görevini başarıyla yürütmekteydi. Sürüm, önceki gün İYİ Parti İl Başkanlığına gelerek İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız'a istifasını sundu.

CANDEMİR VEKALET EDECEK

Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti Körfez İlçe Başkanımız Cahit Sürüm, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etmiştir. Cahit Sürüm başkanımız görevi süresince partimizi, Körfez İlçemizde başarıyla temsil etmiş, ülke genelinde üye sayısı itibariyle birinciliği göğüslemiş ve bizleri onurlandırmıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Körfez ilçemizde ilçe başkanlığına il yönetim kurulu üyemiz ve il başkan yardımcımız Mustafa Candemir vekalet edecektir” dedi.