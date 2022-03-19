İYİ Partili Sürüm ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm 3 yılı aşkın süredir ilçe başkanlığı görevini başarıyla yürütmekteydi. Sürüm, önceki gün İYİ Parti İl Başkanlığına gelerek İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız'a istifasını sundu.
CANDEMİR VEKALET EDECEK
Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti Körfez İlçe Başkanımız Cahit Sürüm, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etmiştir. Cahit Sürüm başkanımız görevi süresince partimizi, Körfez İlçemizde başarıyla temsil etmiş, ülke genelinde üye sayısı itibariyle birinciliği göğüslemiş ve bizleri onurlandırmıştır. Kendisine sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Körfez ilçemizde ilçe başkanlığına il yönetim kurulu üyemiz ve il başkan yardımcımız Mustafa Candemir vekalet edecektir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.