Aras: Batmakta olan gemiye binmeyeceğiz

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, Hedef TV’de yayınlanan perdesiz pencere programına konuk oldu. Aras canlı yayında, Sinan Karaçay’ın sorularını yayınladı. İlk olarak muhalefet partilerin bir araya gelmesini değerlendiren Aras, “Altı tane birbirine benzemeyen partinin bir araya gelebilmesi mümkün değil. Bunlar yakın zamanda dağılacaklar. Öyle görülüyor ki, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Eğer tercihleri bu yönde olursa Erdoğan rekor oyla Cumhurbaşkanı seçilir” dedi.

“ERDOĞAN’A İŞ ÇIKMAZ”

AKP ile bir ittifak yapacaklar mı sorusuna ise Aras, “Biz batmakta olan gemiye binmeyeceğiz, Ak Parti ile ittifak yapmayacağız. Rahmetli Erbakan hocamız; ‘AK Parti’ye oy vermek demek İsrail’ e oy vermek demektir’ dedi. Bu sözler bizim kulaklarımızda çınlamaktadır. Biz bu seçime tek başımıza gireceğiz ve bu seçimin kazananı biz olacağız. Erdoğan’ın bizim kapımızı çalması yakındır. Fakat Yeniden Refah’tan ona iş çıkmaz” ifadelerini kullandı.