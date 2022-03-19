Pehlevan ve 2 sağlık çalışanı Cumhurbaşkanının misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği düzenlendi. Davete ilimizi temsilen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan da katıldı. Bu önemli programda İl Sağlık Müdürü Pehlevan’a ise, kamuoyu tarafından ilimizde ‘Yılın Hekimi’ seçilen ve SBÜ Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde önemli hizmetler gerçekleştiren Nöroloji Uzmanı Dr. Serhan Yıldırım ile özverili çalışmalarıyla ilçede takdir toplayan Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Çevre Sağlığı Teknisyeni Hürcan Coşkun eşlik etti.

ÇOK SAYIDA MÜJDE VERİLDİ

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere Bakanlık yetkilileri, 81 ilin İl Sağlık Müdürleri ve illerde seçilen yılın sağlıkçılarının da katılım sağladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlıkçılara yönelik çalışma şartları ve özlük hakları ile ilgili çok sayıda müjde verildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ilimiz adına programa katılan iki sağlıkçının da Kocaeli’deki sağlık hizmetlerinin sunumunda başarı ve özveriyle görev yaptıklarını belirtti, çalışmalarıyla diğer sağlık personeline örnek ve motivasyon kaynağı olduklarını vurguladı. Pehlevan açıklamasının sonunda örnek sağlık personeline teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.