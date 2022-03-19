Şampiyon adayına ‘ALTIN’ makas: 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. Haftasında şampiyonluk adayı Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı düyme adayı Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu. Altınordu Kocaelispor’u yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sol kanattan Şeref’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Volkan’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1. 29. dakikada Onur’un ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Ali Emre oyun alanına çeldi. 32. dakikada Ercan’ın sol kanattan ceza sahasına ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Bammou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yacine Bammou’nun vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi. 74. dakikada Vrsajevic’in sağ kanattan yaptığı ortaya Bammou’nun kafa vuruşunu kaleci Ali oyun alanına çeldi. Seken topa Mrsic’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı. 79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni’nin dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti. 90+4. dakikada Bammou’nun ceza sahası dışı sol taraftan arka direğe yaptığı ortada, kaleye giden topu Rıdvan kafayla kornere attı.

ÜMRANİYESPOR: 0 - ALTINORDU: 1

STAT: Ümraniye Şehir

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu **, Mehmet Şahan Yılmaz **, Sinan Özcan **

ÜMRANİYESPOR: Burak **, Vrsajevic ** (Emre Gültekin dk. 77), Alim **, Glumac **, Ercan **, Serkan ** (Atakan dk. 86 ?), Kartal **, Oğuz ** (Mrsic dk. 46 **), Onur **, del Valle ** (Napoleoni dk. 67 **), Bammou **

YEDEKLER: Orkun, Mustafa, Faruk Can, Fatih Yiğit, Emre Nefiz, Mustafa Karagöz

TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar

ALTINORDU: Ali Emre **, Rıdvan **, Volkan **, Erdi **, Yusuf **, Recep **, Kubilay **, Kürşad **, Ahmet İlhan ** (Yusuf Arslan dk. 90+2 ?), Şeref ** (Feytullah dk. 77 ?), Anıl ** (Sami dk. 46 **, Metehan dk. 77 ?)

Yedekler: Serhat, Furkan, Rahmi Salih, Muzaffer, Gökberk, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu

GOL: Volkan (dk. 18) (Altınordu)

SARI KARTLAR: Kartal, Napoleoni, Onur Ayık (Ümraniyespor), Sami Satılmış, Recep Aydın (Altınordu)

İSMAİL YASİN AKÇIN - İSTANBUL (İHA)

RESİM

ÜMRANİYE

N Fotoğraf: Samet Yalçın-İSTANBUL (İHA)