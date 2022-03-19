19 Mar 2022 - 16:49- Siyaset G: 19 Mar 2022 - 16:51

Ömer Faruk Başaran siyasete geri dönüyor!

Gelecek Partisi kurucu İl Başkanlığı görevinden Temmuz ayında istifa eden Ömer Faruk Başaran yeniden siyasete döneceğinin sinyalini verdi. Başaran’ın milletvekili olmak istediği konuşulurken siyasete hangi partide devam edeceği ise merak konusu oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Ömer Faruk Başaran siyasete geri dönüyor! mask
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Gelecek Partisi’nin Ahmet Davutoğlu tarafından kurulmasının ardından kurucu İl Başkanı Ömer Faruk Başaran olmuş, Başaran, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, “İş hayatımda kısa bir süre sonra açıklayacağım yeni yatırımlar nedeni ile yürütmekte olduğum Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevimden affımı genel başkanımızdan istedim. Partimiz kurucular kurulunda yer almaya devam edeceğim. Bir süre iş hayatıma yoğun bir şekilde odaklanacağım. Bugüne kadar birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerine yer vererek il başkanlığı görevini bıraktığını açıklamıştı.

“NEREDE KALMIŞTIK?”

17 Martta dönüş sinyalleri ile ilgili ilk paylaşımını yapan Başaran, “Geçen gün bir dost meclisinde siyaseti bıraktı diye konuşulmuş. İşlerim nedeni ile kısa bir ara verdim sadece” ifadelerine yer verdi. Dün tekrar paylaşım yapan Başaran, “Yakında çok güzel haberlerim olacak! Nerede kalmıştık?” dedi. Başaran’ın Gelecek Partisi’nde tekrar görev alıp almayacağı tartışılırken İYİ Parti ile temas halinde olduğu da konuşuluyor. Bir diğer yandan Başaran’ın milletvekili olmak istediği de belirtiliyor.

19 Mar 2022 - 16:49 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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