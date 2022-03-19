Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi: "Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın (20.03.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir."