19 Mar 2022 - 16:51- Gündem G: 19 Mar 2022 - 16:54

Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi: "Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın (20.03.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir."

19 Mar 2022 - 16:51 Kocaeli- Gündem

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
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