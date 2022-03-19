Ağadere’de esnafın “Ruhuna Fatiha”

Körfez Ağadere Caddesi esnafları, cadde üzerinde İSU tarafından 10 Aralık 2021 tarihinde başlayan temiz su ve atık su çalışmalarının belirtilen tarihte bitmemesi üzerine, cadde üzerinde temsili bir mezar yapıp mezar taşına da “Ağadere Esnafı Ruhuna Fatiha” yazdı. Uzun süredir devam eden çalışmalar yüzünden dayanacak gücü kalmayan bölge esnafı temsili mezarın başında toplandı ve İSU’yu, Fatiha okuyarak protesto etti.