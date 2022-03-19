Körfez Ağadere Caddesi esnafları, cadde üzerinde İSU tarafından 10 Aralık 2021 tarihinde başlayan temiz su ve atık su çalışmalarının belirtilen tarihte bitmemesi üzerine, cadde üzerinde temsili bir mezar yapıp mezar taşına da “Ağadere Esnafı Ruhuna Fatiha” yazdı. Uzun süredir devam eden çalışmalar yüzünden dayanacak gücü kalmayan bölge esnafı temsili mezarın başında toplandı ve İSU’yu, Fatiha okuyarak protesto etti.
19 Mar 2022 - 17:25- Gündem Güncelleme: 19 Mar 2022 - 17:27
Ağadere’de esnafın “Ruhuna Fatiha”
Körfez Ağadere Caddesi esnafı, bitmek bilmeyen çalışmaları protesto etmek amacıyla cadde ortasına temsili mezar yaptı ve “Ağadere esnafı bu çalışma yüzünden bitti” diyerek ruhuna Fatiha okudu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.