Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesi bölgede 1 metrelere kadar düştü. Belli yerlerde çevirmelerde bulunan jandarma ekipleri, kar lastiği kontrolüyle beraber sürücüleri sis farlarını açmaları konusunda da uyardı. Yoğun sis ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken herhangi bir kaza meydana gelmedi.
19 Mar 2022 - 19:06- Gündem Güncelleme: 19 Mar 2022 - 19:08
Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde karla beraber yoğun sis de etkisini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerine karın tadını çıkarmaya giden vatandaşlar, sis sebebiyle yolda zor anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.