Yoğun sis, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yoğun sis meydana geldi. Görüş mesafesi bölgede 1 metrelere kadar düştü. Belli yerlerde çevirmelerde bulunan jandarma ekipleri, kar lastiği kontrolüyle beraber sürücüleri sis farlarını açmaları konusunda da uyardı. Yoğun sis ve görüş mesafesindeki azalma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken herhangi bir kaza meydana gelmedi.