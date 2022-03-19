19 Mar 2022 - 21:46- Gündem G: 19 Mar 2022 - 21:48

Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi

Kocaeli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca kişi, oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.
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Kocaeli’de kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca vatandaş, keyifli anlar yaşadı. İzmit Kent Meydanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin getirdiği araçtan yükselen oyun havası müzikleriyle oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atan vatandaşların o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

19 Mar 2022 - 21:46 Kocaeli- Gündem

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