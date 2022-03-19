Onlarca kişi karda oyun havasıyla doyasıya eğlendi

Kocaeli’de kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca vatandaş, keyifli anlar yaşadı. İzmit Kent Meydanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin getirdiği araçtan yükselen oyun havası müzikleriyle oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atan vatandaşların o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.