19 Mar 2022 - 21:51- Gündem G: 19 Mar 2022 - 21:55

Birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar beklendiğini duyurdu.
Birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği belirtildi.

19 Mar 2022 - 21:51 - Gündem

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