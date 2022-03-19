Birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.