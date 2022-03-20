20 Mar 2022 - 09:37- Gündem G: 20 Mar 2022 - 09:42

Bu yardım yürekleri ısıttı

Kocaeli’de geri dönüşüm atığı toplayan bir şahıs yoğun kar yağışı altında yokuşu çıkamayınca yardımına vatandaşlar yetişti. Ortaya çıkan görüntü izleyenleri duygulandırdı.
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.
Vatandaşın, çöp toplayıcısına yardım ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntü ise yürekleri ısıttı.
# kar

20 Mar 2022 - 09:37 - Gündem

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