Bu yardım yürekleri ısıttı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.
Vatandaşın, çöp toplayıcısına yardım ettiği anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Ortaya çıkan görüntü ise yürekleri ısıttı.
Kocaeli’nin Derince ilçesinde, geri dönüşüm atığı toplayan bir kişi, yoğun kar yağışı altında sokaktaki yokuşu çıkmakta zorluk yaşadı. Durumu gören bir vatandaş ise, zor durumda kalan atık toplayıcısına arkadan iterek destek oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.