Hürriyet, mahallelerde kar denetimine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle kentte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla ekibiyle birlikte sahada çalışmaları denetliyor. Güne Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde başlayan Başkan Hürriyet, Tavşantepe Mahallesi ile başladığı denetimlerine Yuvam Akarca, Gündoğdu, Alikahya, Tüysüzler ve Serdar Mahalles’inde devam etti.

EKİPLER SABAHA KADAR SAHADA OLACAKLAR

Sabaha kadar tüm ekiplerimiz sahada olacak diyen Başkan Hürriyet, tek tek gezdiği mahallelerde hem çalışmaları dinledi hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Yoğun kar yağışlarında tüm ekipleriyle canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Hürriyet, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerisinde bulundu. Zorunlu ulaşımlarda ise İzmit Belediyesi whatsaap ve telefon hatlarından kendilerine ulaşabileceklerini ve destek olacaklarını ifade etti.