20 Mar 2022 - 10:00- Gündem G: 20 Mar 2022 - 10:01

İzmit Belediyesi geçici süreli Kent Orkestrası ve Bando Personeli alacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere “Kent Orkestrası ve Bando Personeli” alımı yapacağını açıkladı
İzmit Belediyesi geçici süreli Kent Orkestrası ve Bando Personeli alacak mask

İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere “Kent Orkestrası ve Bando Personeli” alımı yapacak. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz. 

İzmit Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere KEMAN, VİYOLA, KONTRBAS, TROMPET, TROMBON, ERKEK VOKAL, KADIN VOKAL, BATERİ için alım yapılacaktır. Geçici süreli “Kent Orkestrası ve Bando Personeli” alımı için başvurular 18 Mart- 27 Mart 2022 tarihleri arasında sadece kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 

Müracaat Koşulları


• T.C. vatandaşı olmak;
• Tercihen Güzel Sanatlar Fakültesinden ve Devlet Konservatuar Bölümlerinden eğitiminden mezunu olmak,
• 45 yaşını aşmamış olmak,
• Ritim bilmek,
• Takım çalışmasına yatkın, titiz, çalışkan, sorumluluk sahibi olmak,
• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
• İnsan ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve sonuç odaklı olmak,
• Erkek adaylar için askerlik görevi tamamlanmış olmak,
• Tercihen İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak,
• Adli Sicil Kaydı bulunmamak,
• Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak.


Başvuruda Gönderilecek Belgeler


•Diploma veya mezuniyet belgesi
• İkametgâh
• Adli sicil kaydı
•Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
•İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

NOT: Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler başvuru sırasında eklenecektir. Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


 İSTİHDAM BİRİMİ İLETİŞİM: İstihdam Birimi iletişim: 0262 318 00 00 ( Dahili: 1438/1439/1440/1441 )

20 Mar 2022 - 10:00 - Gündem

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