20 Mar 2022 - 10:12- Gündem G: 20 Mar 2022 - 10:13

İzmit Belediyesi üst yönetimi, Tıp Haftası’nda hekimleri yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi üst yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hafta boyunca kentte görev yapan hekimleri ziyaret ederek bayramlarını kutladılar
İzmit Belediyesi üst yönetimi, Tıp Haftası’nda hekimleri yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediyesi üst yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bizler için canla başla çalışan, her geçen gün değerlerinin daha da iyi anlaşıldığı hekimleri unutmadı. Özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlıklar gösteren hekimlere ziyaretler gerçekleştiren İzmit Belediyesi üst yönetimi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletirken sağlıkçıların her daim yanlarında olduklarının da mesajını verdi. 

FEDAKÂRLIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Meclis Üyeleri Necat Çakır ve Tuncay Aşkın kentin farklı hastanelerinde görev yapan hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan ve her koşulda görevlerini yerine getiren fedakâr hekimlere teşekkür ettiler. 

20 Mar 2022 - 10:12 - Gündem

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