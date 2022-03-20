İzmit Belediyesi üst yönetimi, Tıp Haftası’nda hekimleri yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi üst yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bizler için canla başla çalışan, her geçen gün değerlerinin daha da iyi anlaşıldığı hekimleri unutmadı. Özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlıklar gösteren hekimlere ziyaretler gerçekleştiren İzmit Belediyesi üst yönetimi İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletirken sağlıkçıların her daim yanlarında olduklarının da mesajını verdi.
FEDAKÂRLIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Koordinatörler Hakan Yalçın ve Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer, Meclis Üyeleri Necat Çakır ve Tuncay Aşkın kentin farklı hastanelerinde görev yapan hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan ve her koşulda görevlerini yerine getiren fedakâr hekimlere teşekkür ettiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.