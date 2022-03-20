Ramazan ayı boş geçmeyecek

İzmit Gençlerbirliği Kulübü Koordinatörü Zafer Durmaz, kulübün antrenörleri Ercan Gündüz, Mehmet Akif Karaman ve Nazif Uçar öncülüğünde “Ramazan Ayı Kardeşlik Turnuvası” düzenlenecek. İzmit 42 Evler Mahallesi’nde yer alan ve ilimizin en nezih spor tesisleri arasında yer alan Adabatın Arena Spor Tesisleri’ndeki turnuvada 35 yaş ve üzerindeki futbolcular oynayabilecek. 30-35 yaş arasında da 1 futbolcuya kontenjan hakkı tanınacak. Turnuva sonunda ilk 3 sırada yer alacak olan takımlara sürpriz ödüllerin dağıtılacağı turnuva hakkında bilgi almak isteyenler 0 506 243 11 56 numaralı telefondan bilgi alabilir.