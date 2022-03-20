Karamürsel Gençlik İzmir deplasmanı ile başlıyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Karamürselspor’un grubu ve fikstürü belli oldu. 8 Nisan’da başlayacak olan lige sarı lacivertliler ilk maçını İzmir ekibi Tek Hedef ile deplasmanda oynayacak. Normal lig usulüne göre oynanacak ve 22 Mayıs’ta sona erecek maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off’a kalacak.

TURGUT TAŞÇI TAKIMA GÜVENİYOR

Karamürsel’in ve Kocaeli’nin efsane basketbol antrenörü Turgut Taşçı “Grubumuzun camiamıza ve Kocaeli basketboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorlu süreçte bizlerin yanında olarak bizlere destek veren tüm firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Karamürsel'imizi ve Kocaeli’mizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ B GRUBU

KARAMÜRSEL GENÇLİK

İSTANBUL ATLETİK SPOR

İZMİR TEK HEDEF SPOR

YALOVA ALTINOVA BELEDİYE

FİKSTÜR

1. HAFTA – 8-10 NİSAN

Tek Hedef - Karamürsel Gençlik

Atletik Spor - Altınova

2. HAFTA – 15-17 NİSAN

Karamürsel Gençlik - Atletik

Altınova - Tek Hedef

3. HAFTA – 22-24 NİSAN

Tek Hedef - Atletik

Altınova - Karamürsel Gençlik

4. HAFTA – 6-8 MAYIS

Karamürsel Gençlik - Tek Hedef

Altınova - Atletik Spor

5. HAFTA – 13 – 15 MAYIS

Atletik - Karamürsel Gençlik

Tek Hedef - Altınova

6. HAFTA – 21 – 22 MAYIS

Atletik - Tek Hedef

Karamürsel Gençlik - Altınova