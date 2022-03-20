Karamürsel Gençlik İzmir deplasmanı ile başlıyor

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki temsilcimiz Karamürselspor’un grubu ve fikstürü belli oldu. 8 Nisan’da başlayacak olan lige sarı lacivertliler ilk maçını İzmir ekibi Tek Hedef ile deplasmanda oynayacak. Normal lig usulüne göre oynanacak ve 22 Mayıs’ta sona erecek maçlar sonrasında gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off’a kalacak.
TURGUT TAŞÇI TAKIMA GÜVENİYOR
Karamürsel’in ve Kocaeli’nin efsane basketbol antrenörü Turgut Taşçı “Grubumuzun camiamıza ve Kocaeli basketboluna hayırlı olmasını diliyorum. Bu zorlu süreçte bizlerin yanında olarak bizlere destek veren tüm firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Karamürsel'imizi ve Kocaeli’mizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGİ B GRUBU
KARAMÜRSEL GENÇLİK
İSTANBUL ATLETİK SPOR
İZMİR TEK HEDEF SPOR
YALOVA ALTINOVA BELEDİYE
FİKSTÜR
1. HAFTA – 8-10 NİSAN
Tek Hedef - Karamürsel Gençlik
Atletik Spor - Altınova
2. HAFTA – 15-17 NİSAN
Karamürsel Gençlik - Atletik
Altınova - Tek Hedef
3. HAFTA – 22-24 NİSAN
Tek Hedef - Atletik
Altınova - Karamürsel Gençlik
4. HAFTA – 6-8 MAYIS
Karamürsel Gençlik - Tek Hedef
Altınova - Atletik Spor
5. HAFTA – 13 – 15 MAYIS
Atletik - Karamürsel Gençlik
Tek Hedef - Altınova
6. HAFTA – 21 – 22 MAYIS
Atletik - Tek Hedef
Karamürsel Gençlik - Altınova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.