20 Mar 2022 - 10:15- Spor G: 20 Mar 2022 - 10:16

Bekirderespor’dan İbrahim Bıyıklı’ya ziyaret
Bekirderespor’dan İbrahim Bıyıklı’ya ziyaret mask
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Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı, ilimizin saygın iş insanlarından İbrahim Bıyıklı, 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen Bekirderespor Kulüp Başkanı Sabri Yıldız ve KG Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karagöz’ü konuk etti. Nazik ziyaretleri ve hediyelerinden ötürü konuklarına teşekkür eden İbrahim Bıyıklı, Bekirderespor’a Süper Amatör Lig’de de başarı temennisinde bulundu.

GÖLCÜK ÇİFTLİK’İ MAĞLUP ETMİŞLERDİ

Başkan Yıldız ve Karagöz, İbrahim Bıyıklı’ya özel olarak hazırlattıklarını kulübün formasını takdim ettı. KOTO seçimlerinde başarılı iş insanına başarı dileyen konuklar, ilimiz ve KOTO için İbrahim Bıyıklı’nın ideal bir kişi olduğunu ifade etti. Bilindiği üzere kısa bir süre önce sona eren 1. Amatör Lig’de normal sezonu A grubu üçüncüsü olarak tamamlayan sarı siyahlılar baraj maçında Gölcük Çiftlikspor ile karşılaşmış, Arslanbey Stadı’ndaki maçı Fatih Ertürk’ün golü ile 1-0 kazanan İzmit temsilcisi 2 yıl aranın ardından adını Süper Amatör Lig’e yazdırmıştı.

 

 

20 Mar 2022 - 10:15 - Spor

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