Mimar Sinan’da çalışmalar devam ediyor 

D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan, şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan Üst Geçidinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaplama sökümü ve zemine çelik sac montajı yapılıyordu. Üst geçidin batı tarafından yapılan zemin yenileme çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar üst geçidin doğu tarafında devam ediyor.

KAYMAZ KAUÇUK SERİLDİ

Üst geçitteki çalışmalar dahilinde sac kaplama ve boyama işlemi tamamlanan kısımda zemine kaymaz kauçuk malzeme serimi yapılarak yaya kullanımına açıldı. 2009 yılında inşa edilen üst geçitte kumlama ve paslanmaz koruyucu boya işlemi ile yapısal bozukluklar giderilirken yaya kullanımına kapatılan doğu tarafında çalışmalara başlandı. Üst geçidin kalan kısımlarının da yenilenmesini kısa sürede bitirmeyi hedefleyen Büyükşehir ekipleri, daha sonra zemini asfaltlayarak çalışmaları tamamlayacak.

PASLANMAZ VE KORUYUCU BOYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımı Mimar Sinan Yaya Üstgeçidi ile başlarken D-100 Karayolu üzerindeki Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerin bakım ve onarımı da önümüzdeki aylarda yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya kullanılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.

SIRADA ADNAN MENDERES VE TURGUT ÖZAL VAR

Adnan Menderes ve Turgut Özal yaya üstgeçitlerinde de kademe kademe bakım ve onarım çalışmalarına Mimar Sinan Köprüsünde yapılan çalışmalar ilerledikçe başlanacak. Kocaeli genelinde üstgeçitlerde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılacak kumlama, boyama gibi işlemlerle giderilecek.