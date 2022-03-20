İzcilerden Çanakkale Şehitleri Saygı Yürüyüşü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, emperyalist saldırılara göğsünü siper ederek Çanakkale’de düşmana geçit vermeyen kahramanların canı pahasına Türk milletine armağan ettiği büyük zaferin 107. yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk’ü tarih sahnesine çıkaran zafer her geçen yıl daha derin anlam kazanıyor.

TÜM ŞEHİTLERİMİZ YÂD EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından organize edilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaelili izcileri; kanının son damlasına kadar bu vatan toprakları uğruna can veren tüm Şehitlerimizi yâd etmek, o dönemde neferlerimizin çektiği tüm zorlukları hissetmek amacıyla onur, gurur ve şeref ile İstiklal Yürüyüşü gerçekleştirdi.

TÜRK’ÜN EN BÜYÜK GURUR GÜNLERİNDEN BİRİ

Türk’ün en büyük gurur günlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocaelili İzciler “Şehitlere Saygı” yürüyüşü yaptı. SEKA Kağıt Müzesi önünden toplanan izci grupları önce saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudular, sonra Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi önüne yürüdüler.

ALAY MARŞI İLE ETKİNLİK TAMAMLANDI.

18 Mart Deniz Şehitleri Zaferi İstiklal Yürüyüşü etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın yanısıra katılım sağlayan Albayrak, Sancak, Ertuğrul Gazi, Arslanbey, Ayyıldız, Medeniyet, Barbaros, Körfez Çelik Sanayi, Pusula, Akşemsettin’den oluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü İzci Üniteleri ile Kocaelili izciler SEKA Kağıt Müzesi önünden başlayan Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi önünde sona eren yürüyüş sonrası 350 kişilik izci grubu tarafından söylenen Alay Marşı ile etkinlik tamamlandı.