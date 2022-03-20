20 Mar 2022 - 10:21- Gündem G: 20 Mar 2022 - 10:24

Büyükakın: Nevruz, barış ve kardeşliğin sembolüdür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla Nevruz Bayramı’nın barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı.
Büyükakın: Nevruz, barış ve kardeşliğin sembolüdür mask

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Nevruz, büyük bir kültür mirasıdır. Nevruz hem baharın müjdecisi hem de medeniyetimizin yeniden doğuşunun yıldönümüdür. Nevruz’u kucaklaşmanın ve kardeşliğin bayramı olarak kutluyoruz.
Nevruz, birlik ve beraberlik yolunda irademizi ve kararlılığımızı ortaya koymak için iyi bir fırsattır. Birbirimize daha sıkı sarılalım. Kardeşliğimizi doyasıya yaşayalım. Bolluk da, bereket de kardeşlikle gelir. Nevruz Bayramımız, rahmete, birliğe, berekete, kardeşliğe ve nice hayırlara vesile olsun.”

 

20 Mar 2022 - 10:21 - Gündem

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