Sakarya Üniversitesine Hat 280 ile ulaşım

Kocaeli Otogarı (22 numaralı peron) – Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü istikametinde seyir edecek otobüs genellikle öğrenciler tarafından tercih edilecek.

İLK SEFER PAZARTESİ 07.45’TE

Uzun zamandır vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde talep edilen Hat 280 pazartesi günü ilk seferini 07.45’te yapacak. Gün boyu toplamda 12 sefer gerçekleştirecek otobüsler Sakarya Üniversitesi ile Kocaeli Otogarı arasında köprü vazifesi görecek.

AKTARMASIZ ULAŞIM

Kocaeli otogarı 22 numaralı perondan hareket edecek otobüsler ile Sakarya Üniversitesine aktarmasız ulaşım sağlanacak. UlaşımPark’ın çevre dostu otobüsleri ile sağlanacak ulaşım temiz, konforlu ve güvenli olarak sağlanacak. Gidiş ve Dönüş olmak üzere toplamda 72 km boyunca hareket edecek otobüs Sakarya Üniversitesine ulaşacak.

KOCAELİ İL SINIRINDA YER ALAN TÜM DURAKLARDAN YOLCU ALACAK

Kocaeli’de oturup Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde okuyan öğrenciler için hizmet vermeye başlayan 280 No’lu otobüs 6 gidiş 6 dönüş olmak üzere 12 sefer yapacak. 280 No’lu otobüs, İzmit Otogar (22 Nolu Peron ) – Yahya Kaptan – D-100 Karayolu – Uzuntarla – Eşme – Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü güzergâhı üzerinde Kocaeli il sınırlarında yer alan tüm duraklardan yolcu almaya pazartesi itibarıyla başlayacak.

ÖĞRENCİ 7.5 TL

280 No’lu hattın Kocaeli Kart ücret tarifesi; tam 13 TL, öğrenci 7.5 TL, indirimli 9 TL ve 7/24 tek binişlik bilet 15 TL şeklinde belirlendi. Hattın çalışma saatleri ve güzergâhı www.ulasimpark.com.tr, www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com üzerinden vatandaşlara aktarıldı.