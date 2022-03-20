20 Mar 2022 - 12:12- Gündem G: 20 Mar 2022 - 12:14

Hırdavat malzemesi satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Hırdavat malzemesi satın alınacak

20 Mar 2022 - 12:12 - Gündem

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