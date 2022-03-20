Pazarcılar Odası’nda gergin kongre

Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Olağan Genel Kurulu Antikkapı Restoran’da gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ahmet Serim tekrar aday olurken Garip Pekcan ve Ramazan Kumsar da başkanlık için yarıştı. Üçlü 2018 yılında yine başkanlık için yarışmış Ahmet Serim başkan olmuştu. Divanın seçilmesiyle başlayan kongre Divan Bakanlığını Ali Karaca yönetti. Kongrede Mevcut Başkan Ahmet Serim adaylık konuşmasını gerçekleştirirken Garip Pekcan'ı destekleyen bir oda üyesi sözlü sataşması sonrası kongre karıştı. Ahmet Serim'i ve Garip Pekcan'ı destekleyen oda üyelerini divan başkanı Ali Karaca sakinliğe davet etti. Çevik kuvvet araya girerek ve şerit çekerek kongreyi sakinleştirdi. 971 oda üyesi oy kullanma hakkı olduğu kongrede 9 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçilecek.

BU KENTİN YÜKÜNÜ BİZLER ÇEKİYORUZ

Kongrede başkan adaylarından ilk olarak başkan adayı Ramazan Kumsar söz aldı. Kumsar yaklaşık 2 yılı aşkın süredir olağanüstü olaylar yaşamakta olduklarını belirterek, “Hastalığın yanı sıra ekonomik ve toplumsal etkileri yıllarca sürebilecek sıkıntılar yaşıyoruz. Ekonomik olarak çok zor günler geçirdik. Öncelikli hedefimiz mesleğimizin problemlerini çözüme ulaştırmak. Mesleğin ve pazarcı esnafının kamuoyunda saygınlığını arttırmanın önemini biliyoruz. Bu kentin yükünü bizler çekiyor ve kazandığımız parayı bu kente harcıyoruz. Yönetim olarak üyeleri ayrıştırmadan birlik ve beraberlik içinde çalıştıracağız” dedi.

KİMSENİN EKMEĞİNE DOKUNMAYACAĞIZ

Ardından söz alan adaylardan Garip Pekcan ise demokrasinin direğinin 4 yılda bir seçilmek olduğunu belirterek, “Her ne kadar siyasi olarak yarış yapsak da arkadaşlardan bir istirhamda bulunmak istiyorum. Bugün seçim yapacağız yarın geçim yapacağız. Biz inandık 2 yıl önce yola çıktık, şükürler olsun bugüne geldik. Kimseyi kimseden ayırmayacağız. Kimsenin ekmeğine dokunmayacağız. Şunu görüyorum ki 30 yıldır bu mesleğin içinde siyaset yapıyorlar. 40 yıldır da pazarcılık yapıyorlar. Garip Pekcan genç bir adamdı, 3 tane mağazası vardı. Garip Pekcan'ı yanına aldın iflas ettirdin. Ekmeğe muhtaç ettirdin. Bunun hesabını vereceksin. Gerçekten çok doluyum. Doğu Kışla gibi bir pazarımız var. Bunda Garip Pekcan emeği var” dedi.

EN BÜYÜK SORUN OTOPARK SORUNU

Sözlerini sürdüren Pekcan, “Garip Pekcan Ahmet Serim’den niye ayrıldı sordunuz mu? Biz geldiğimizde köşelere dokunmadan yapacağız. Biz diyoruz ki ekmeğimizi çıkararak hizmetimizi daha iyi verelim. Eksiğim vardır hatam vardır ama bir liyakata sahibiz. En büyük sorun otopark sorunu. Mevcut başkan görüyor. Bize yetki verirseniz bunları yapacağız. En büyük sorunlarından biri işgaliye. Geldiğimde her gün para toplayacağım. Otomatlar rezil, pazarın çilesi. En iyisini yapın biz de yanınızda duralım. Yapmadık mı bugüne kadar. Yoğun bir çalışma dolayısıyla Kuruçeşme'de anket çalışması var. Allah izin verirse Kuruçeşme'deki pazarı aşağıya indireceğim. Biz doğru olduğumuz müddetçe hangi parti olursa olsun esnaf için isteklerimizi yapmak zorunda” dedi.

PAZARCILAR ODASI’NIN HER YERDE SÖZÜ GEÇİYOR

Adaylardan son olarak konuşan mevcut başkan Ahmet Serim eserleri olduğunu ve yaptıklarıyla konuştuğunu söyleyerek, “Herkes Doğu Kışla etrafında dolaşıyor. Doğu Kışla bitti ya. Perşembe pazarında. Ben şu anda Doğu Kışlayı SEKA Parka yapacağım. Ben şunu söylüyorum, Kuruçeşme pazarıyla uğraşmam. Ben SEKA ile uğraşacağım. Bizden ümit isteyen Gölcük var. Ben Türkiye'deyim. Ben Kartepe'de, Çayırova'da varım. Dilovası'nda istediğimiz gibi pazar yapıyoruz. Biz hizmete devam ediyoruz. Ahmet Serim bir Allah'ın kulunu ayrıştırdı mı. Ben kimseyi kovmadım. Ben kimseyi kullanmam. Ben kimseyi iflas ettirmedim. Pazarcılar Odasını kimse küçük görmesin. Pazarcılar Odası'nın her yerde sözü geçiyor” dedi.

DİMDİK AYAKTAYIM

Son olarak Serim, “Ahmet Serim yaşlandı diyorlar. Hasta diyorlar. Size ne kardeşim. Dimdik ayaktayım. Bana ne anlatıyorsunuz. Ben hayal dünyasında değilim. Ben sokakta kavga etmem. Masada kavga ederim, esnafın hakkını masada alırım. Kartepe'de 2 tane kapalı pazar yapılacak. Ben orada da varım. En önemlisi Gölcük pazarı. Ben rant olan yerde değilim. Hizmet olan yerdeyim. İnşallah sağduyulu insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Ben fazla konuşmam hizmet yaparım. Ben bu işin tabanında varım. Girdiğim yoldan geri dönmem. SEKA Parka zürafa getireceğim ve Büyükşehir'hediye edeceğim. Bu esnafa aşığım. Bu esnafı seviyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Oy verme işlemleri saat 17:00’a kadar devam edecek.

Garip Pekcan'ın listesi

YÖNETİM KURULU

1 - Metin Sarıkan

2- Hasan Alparslan Kavak

3 - Bülent Afazacan

4- İsmail Dalkılıç

5- Abdullah Kanteper

6- Tahir Fazlı

7- Muammer Irmak

8- Recep Borlak

DENETİM KURULU

1-Tahsin Durmuş

2-Yalçın Pamukçu

3-Furkan Usta

Ramazan Kumsar'ın listesi

YÖNETİM KURULU

1 - Osman Koç

2 - Yusuf Bektur

3 - Necmettin Yalçın

4 - Sabahattin Aslan

5 - Kadir Geçen

6 - Oktay Üzel

7 - Fatih Çıtır

8 - Uğur ÇÖLE

DENETİM KURULU

1 - Ömer Alkan

2 - EyüP Başdemir

3 - Ömer Yağan

Ahmet Serim'in Listesi

YÖNETİM KURULU

1-Ahmet Serim

2-Hilmi İmamoğlu

3-Gökhan Kara

4-Şener Bark

5-Mmehmet Mehti Doğan

6-Adil Açıkgöz

7-Özkan Yalçın

8-Şahın Sap

DENETLEME KURULU

1-Abdulkanı Özbey

2-Emre Çelik

3-Ahmet Özgür Aydın