Kar kalınlığı 20 santimi geçti

Kocaeli'de 3 gündür devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, hafta sonu olması nedeniyle yollarda çok fazla yoğunluk oluşmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.