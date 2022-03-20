Kar kalınlığı 20 santimi geçti

Kocaeli'de 3 gündür devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi geçtiği kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Park halindeki araçların üzeri karla kaplanırken, hafta sonu olması nedeniyle yollarda çok fazla yoğunluk oluşmadı.