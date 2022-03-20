Başkan Hürriyet, güne yine sahada başladı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üç gündür kentimizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle bugün de güne saha gezileriyle başladı. Karla mücadele ekipleriyle bir araya gelerek mahallelerde denetimler gerçekleştiren Başkan Hürriyet tüm gece gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili vatandaşları da bilgilendirdi. Başkan Hürriyet Yuvam Akarca Mahallesi’nde başladığı saha gezisine Alikahya, Gündoğdu, Gültepe, Tüysüzler ve Orhan Mahallesi’nde devam etti.

“FEDAKARLIK BİZLERE DÜŞÜYOR”

Saha gezisinin ardından Fen İşleri Şantiyesinde vardiya değişiminde emekçilerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, “Belediyecilik hizmet işi. Halkın taleplerini yerine getirmek ve mağdur olmaması için var gücümüzle çalışmamız demek. Tatili yok, Cumartesi-Pazar’ı yok, bayramı seyranı yok. Farkındayım çok yoruluyorsunuz farkındayım ama fedakârlık bizlere düşüyor. Bütün çalışan arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu kar mücadelesinden yine sizlerin emekleriyle alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Yolları dolaştık bir sıkıntı görünmüyor.

“ÖNEMLİ BİR MÜCADELEYİ ATLATTIK”

Geçen kar yağışında olduğu gibi bu kar yağışında da emekleriniz sayesinde bir sıkıntı yaşanmadı. İzmitlilerin de sık sık mesajlarını alıyorum, sizlere teşekkürlerini iletiyorlar. Bu çalışmalarınız çok kıymetli. Çok şükür ilçe belediyesi olmamıza rağmen sizlerin gayretiyle önemli bir mücadeleyi de atlatmış olduk. Bu Pazar günü ailelerini bırakıp İzmitliler için çalışan arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bu emeklerin karşılığı mutlaka verilecek. Hepinize kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.