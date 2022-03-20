4 çocuk babası korona kurbanı

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Petrol Ofisi Dolum Tesislerinden emekli Ali Fikri Akyıldız (68) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Fikri Akyıldız’ın cenazesi Pazarköy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Mezarlığında toprağa verildi.