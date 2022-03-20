20 Mar 2022 - 14:21- Gündem G: 20 Mar 2022 - 14:23

4 çocuk babası korona kurbanı
4 çocuk babası korona kurbanı mask

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi adresinde ikamet eden Petrol Ofisi Dolum Tesislerinden emekli Ali Fikri Akyıldız (68) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Fikri Akyıldız’ın cenazesi Pazarköy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pazarköy Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

20 Mar 2022 - 14:21 - Gündem

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