ÇYDD Kandıra, Kocaeli’deki 5 okulu Atatürk köşesi yaptı

Daha önce birçok okulda Atatürk duvarı ve Atatürk köşesi yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, bu geleneğini sürdürüyor. Adıyaman Kahta’daki imam hatip okuluna da Atatürk büstü yapan Deren, bu kez Kandıra’da 3, İzmit ve Körfez’de birer okula da Atatürk köşesi yaptı.

Kandıra Şehit Yavuz Sonat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Çanakkale Zaferi ve ÇYDD’nin kuruluşunun 33 yılı dolayısıyla ilk programı Kandıra Şehit Yavuz Sonat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirdi. Mehmet Cansever, Rahmiye Cansever ve Rıdvan Cansever adına yapılan Atatürk köşesinin açılışına Okul Müdürü Selami Tuğlacı’nın ev sahipliğinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmazın, Dernek Başkanı Sevim Deren, dernek yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul müdürü Selami Tuğlacı, böyle bir köşeyi okula kazandırdığı için Sevim Deren ve ekibine teşekkür etti.

Kandıra Tasvire Hurşit Güneş İlköğretim Okulu

Kandıra Tasvire Hurşit Güneş İlköğretim Okulu’nda da Hamal Bayram Akarsu adına Atatürk köşesi yapıldı. Okul müdürü Selahattin Kutboğan, Atatürk köşesi için Akarsu ailesine ve ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’e teşekkürlerini iletti.

Kandıra Yunus Emre İlköğretim Okulu

ÇYDD Kandıra Şubesi, Kandıra Yunus Emre İlköğretim Okulu’na da Atatürk duvarı kazandırdı. Ayşe Varlık adına ailesinin katkılarıyla ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’in katkılarıyla açılan Atatürk duvarı, okulun önemli bir eksiğini kapattı. Okuldaki öğrencilerin efe halk oyunu gösterisi herkesi duygulandırdı. Okul müdürü Bayram Asma, Atatürk duvarının açılışından dolayı, Sevim Deren ve ekibine teşekkür etti.

Körfez Mimar Sinan İlkokulu

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren tarafından Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan İlkokulu’na Atatürk köşeyi yapıldı. Açılış töreninde Sevim Deren’e katkılarından dolayı plaket ve çiçek takdim edildi. Okulda düzenlenen törene okul müdürü Zehra Aslan Eker’in ev sahipliğinde, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, ÇYDD Körfez Şube Başkanı Serap Baykurt, ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, ADD Körfez Şube Başkanı Nesibe Çetkin şube yöneticileri, okul öğretmen ve öğrencileriyle veliler katıldı. Programın sonunda ise ÇYDD’nin 33. Yıl pastası kesildi.