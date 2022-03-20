20 Mar 2022 - 15:08- Ekonomi G: 20 Mar 2022 - 15:10

Koç Holding, yapay zekâ teknolojisini kullanacak

40’tan fazla ülkede, 110 bini aşkın çalışanı bulunan Koç Topluluğu, işe alım süreçlerini yapay zekâ teknolojisi ile birleştiriyor.
Koç Holding, yapay zekâ teknolojisini kullanacak mask

Koç Holding’in tasarladığı yapay zekâ yazılımı öncelikli olarak, Koç Topluluğu’nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim’de devreye alınıyor. Bu sistem, adayların özgeçmişlerini otomatik oluşturarak veri tabanına işlemeye ve yeteneğe uygun pozisyon açıldığında aday başvurmadan değerlendirmeye alma imkânı sunuyor. Yılda 3 milyondan fazla başvuru alan Koç Topluluğu’nda, bu yazılım sayesinde önemli bir kaynak tasarrufu sağlanması da hedefleniyor.

ÇAĞIN GEREKSİNİMİ

Koç Holding’in tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği sistem hakkında değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu olarak teknolojide yıkıcı dönüşümlerin yaşandığı ve yeni jenerasyonun iş hayatından beklentilerinin farklılaştığı bir dünyada, çalışma pratiklerimizi çağın gereksinimlerine göre geliştiriyoruz.

ÖRNEK PROJELER

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, iş süreçlerimizi sadeleştirmek ve ekosistemimizin de bu gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zekâ teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına, hem de doğru yetenekleri Topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

20 Mar 2022 - 15:08 - Ekonomi

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