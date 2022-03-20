20 Mar 2022 - 15:09- Ekonomi G: 20 Mar 2022 - 15:10

Teknosa, dijital dönüşümünü hızlandırıyor
Teknosa, dijital dönüşümünü hızlandırıyor mask

Türkiye’de sektörünün ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçiren Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji ekosistemindeki zengin ürün çeşitliliğini, bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmaya başladı. “Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü” mottosuyla bu yıl, geçen yılın yaklaşık 2,5 katı olan 169 milyon TL’lik yatırım planlayan Teknosa, pazaryeri ile daha fazla değer yaratmayı ve 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor. Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa’nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini söyledi.

20 Mar 2022 - 15:09 - Ekonomi

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