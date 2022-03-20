Goodyear sponsor oldu

Yıllara dayanan iş birliğini sürdüren Goodyear, en büyük kamyon yarışları organizasyonunun resmi isim sponsoru oldu. Motor sporlarındaki köklü geçmişinden güç alan Goodyear, FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası'nın resmi isim sponsoru olarak şampiyonayla bağlarını güçlendiriyor.
MUTLULUK DUYUYORUZ
Bu yıldan itibaren, organizasyonun resmi adı Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası veya Goodyear FIA ETRC olarak değişecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski; "Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonasının resmi isim sponsoru olarak bu organizasyona olan bağlılığımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.