20 Mar 2022 - 15:09- Ekonomi G: 20 Mar 2022 - 15:10

Goodyear sponsor oldu

FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası'nın adı GOODYEAR FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası olarak değişti
Goodyear sponsor oldu mask

Yıllara dayanan iş birliğini sürdüren Goodyear, en büyük kamyon yarışları organizasyonunun resmi isim sponsoru oldu. Motor sporlarındaki köklü geçmişinden güç alan Goodyear, FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası'nın resmi isim sponsoru olarak şampiyonayla bağlarını güçlendiriyor.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Bu yıldan itibaren, organizasyonun resmi adı Goodyear FIA Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası veya Goodyear FIA ETRC olarak değişecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski; "Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonasının resmi isim sponsoru olarak bu organizasyona olan bağlılığımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

20 Mar 2022 - 15:09 - Ekonomi

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