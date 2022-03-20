SP Karamürsel Sağlam’a emanet

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe Başkanlığı 8’inci Olağan Genel Kurulu SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun katılımı ile Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam tek aday olarak girdiği seçimde 283 delegenin 122’sinin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Aynı zamanda kongrede 14 kişilik yönetim kurulu ve 18 kişilik il delegesi belirlendi.

HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI KATILAMADI

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan’ın hava şartlarından dolayı katılamadığı, kongreye SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun yanı sıra Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, DEVA Partisi İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri, YRP İlçe yönetim üyesi, SP İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve partililer katılım gösterdi.

“KARAMÜRSEL’DE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SP Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, “Bizler siyasette Saadet Partisi’nin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun şuurundayız. Erbakan hocamızdan aldığımız bayrağı ilk günkü heyecanla taşıyoruz. Evrensel İlkelerimizi Karamürsel de yayacak ve Karamürsel’imizi adeta Milli Görüşçülerin kalesi yapacağız. Allah’ın izniyle Karamürsel’imizde bize olan teveccühü zirveye çıkaracağız. İnsanı önceleyen ve önce insan diyen bir anlayış ile Karamürsel’de çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK”

Sağlam’dan sonra konuşan SP İl Başkanı Zafer, Mutlu, “Güçlü bir Türkiye amaçlanmamıştır, güçlü bir Ak Parti amaçlanmıştır ve bu oluşturmaya çalışılmıştır. Ama hesap hatasına düştüler, Saadet Partisini hesaba katmadılar. Saadet Partisinin dirençli yapısı bu iktidarın sonunu getirmiştir. Saadet Partisi olarak üye ve mahalle temsilciliği seferberliğini başlattık” dedi.

SAĞLAM’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ali SELEK

Ali TAN

Ayhan YAZICI

Erkan GÖKÖZKUT

Hasan YILDIZ

İzzet Ünlü

Mehmet ÖZALAY

Mehmet Süleyman SELEK

Mesut ÇAKMAK

Muhammet DOĞAN

Mustafa TEKİN

Serhat GÖKAKIN

Tekin ATAŞ

Veysel ÖZTÜRK

YEDEK LİSTE

Abdullah Selim YAMAK

Ahmet KILINÇ

Ahmet TUNCA

Ali GÜNGÖR

Burak ÖZALAY

Celal ARSLANALP

Eşref BAYSAĞDIÇ

İzzet GÜRSES

Mehmet Fatih YOKSUL

Mehmet TUNCA

Muammer ERTURAN

Onur COŞKUN

Şaban IHLAMUR

Yasin GÜRSES

Yunus UTAŞ.