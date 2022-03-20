SP Karamürsel Sağlam’a emanet

Saadet Partisi (SP) Karamürsel İlçe Başkanlığı 8’inci Olağan Genel Kurulu SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun katılımı ile Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Saadet Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam tek aday olarak girdiği seçimde 283 delegenin 122’sinin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Aynı zamanda kongrede 14 kişilik yönetim kurulu ve 18 kişilik il delegesi belirlendi.
HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI KATILAMADI
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan’ın hava şartlarından dolayı katılamadığı, kongreye SP İl Başkanı Zafer Mutlu’nun yanı sıra Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, DEVA Partisi İlçe Başkanı Cüneyt Yücetepe, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri, YRP İlçe yönetim üyesi, SP İlçe Başkanları, STK temsilcileri ve partililer katılım gösterdi.
“KARAMÜRSEL’DE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ”
Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren SP Karamürsel İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, “Bizler siyasette Saadet Partisi’nin sesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun şuurundayız. Erbakan hocamızdan aldığımız bayrağı ilk günkü heyecanla taşıyoruz. Evrensel İlkelerimizi Karamürsel de yayacak ve Karamürsel’imizi adeta Milli Görüşçülerin kalesi yapacağız. Allah’ın izniyle Karamürsel’imizde bize olan teveccühü zirveye çıkaracağız. İnsanı önceleyen ve önce insan diyen bir anlayış ile Karamürsel’de çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.
“MAHALLE TEMSİLCİLİĞİ SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK”
Sağlam’dan sonra konuşan SP İl Başkanı Zafer, Mutlu, “Güçlü bir Türkiye amaçlanmamıştır, güçlü bir Ak Parti amaçlanmıştır ve bu oluşturmaya çalışılmıştır. Ama hesap hatasına düştüler, Saadet Partisini hesaba katmadılar. Saadet Partisinin dirençli yapısı bu iktidarın sonunu getirmiştir. Saadet Partisi olarak üye ve mahalle temsilciliği seferberliğini başlattık” dedi.
SAĞLAM’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Ali SELEK
Ali TAN
Ayhan YAZICI
Erkan GÖKÖZKUT
Hasan YILDIZ
İzzet Ünlü
Mehmet ÖZALAY
Mehmet Süleyman SELEK
Mesut ÇAKMAK
Muhammet DOĞAN
Mustafa TEKİN
Serhat GÖKAKIN
Tekin ATAŞ
Veysel ÖZTÜRK
YEDEK LİSTE
Abdullah Selim YAMAK
Ahmet KILINÇ
Ahmet TUNCA
Ali GÜNGÖR
Burak ÖZALAY
Celal ARSLANALP
Eşref BAYSAĞDIÇ
İzzet GÜRSES
Mehmet Fatih YOKSUL
Mehmet TUNCA
Muammer ERTURAN
Onur COŞKUN
Şaban IHLAMUR
Yasin GÜRSES
Yunus UTAŞ.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.