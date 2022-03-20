20 Mar 2022 - 15:11- Siyaset G: 20 Mar 2022 - 15:12

Soyluçiçek: Maaş yetmiyor iktidar zam yapmalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, asgari ücretin, enflasyon karşısında eridiğine dikkat çekerek, “İktidar acilen elle tutulur bir zam yapmalı” dedi
Soyluçiçek: Maaş yetmiyor iktidar zam yapmalı mask

Kulislerde konuşulan zam oranının halka yetmeyeceğini belirten Başkan Soyluçiçek, “Dünyaya son iki yılda damga vuran pandemi, kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ücretler de yüksek enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyor. İktidar ve  şirketler maaş zammına gittiler ama yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor” dedi.

“ZAMMI DA ENFLASYONA GÖRE YAPMALI”

Açıklamasını sürdüren Soyluçiçek, “Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve daha da üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı beklentisi de kuvvetleniyor. Biz iktidar ilk asgari ücret, emekli maaşı zammı yaptığında bu zam anca halkı 2,3 ay götürür, enflasyon giderek artıyor, yılın ortasında yine zam gerek dedik. Bizi dinlemediler ama şimdi yine sözümüze geldiler. Kulislerde maaşa zam konuşuluyor ama yüzde 20 gibi bir rakam. Yine söylüyoruz. O oran asla bu enflasyon şartlarında yetmez. Eğer iktidar halkı düşünüyorsa beklemeden zam yapmalı, zammı da enflasyona göre yapmalı. Halk daha fazla fakirleştirilmemeli, açlığa terk edilmemeli" şeklinde konuştu. 
# Zam

20 Mar 2022 - 15:11 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Hakan - Emekli rahmetli oldu sesi soluğu çıkmıyor arayan soranda yokkk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mart 15:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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