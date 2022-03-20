Soyluçiçek: Maaş yetmiyor iktidar zam yapmalı

Kulislerde konuşulan zam oranının halka yetmeyeceğini belirten Başkan Soyluçiçek, “Dünyaya son iki yılda damga vuran pandemi, kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ücretler de yüksek enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyor. İktidar ve şirketler maaş zammına gittiler ama yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor” dedi.

“ZAMMI DA ENFLASYONA GÖRE YAPMALI”

Açıklamasını sürdüren Soyluçiçek, “Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve daha da üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı beklentisi de kuvvetleniyor. Biz iktidar ilk asgari ücret, emekli maaşı zammı yaptığında bu zam anca halkı 2,3 ay götürür, enflasyon giderek artıyor, yılın ortasında yine zam gerek dedik. Bizi dinlemediler ama şimdi yine sözümüze geldiler. Kulislerde maaşa zam konuşuluyor ama yüzde 20 gibi bir rakam. Yine söylüyoruz. O oran asla bu enflasyon şartlarında yetmez. Eğer iktidar halkı düşünüyorsa beklemeden zam yapmalı, zammı da enflasyona göre yapmalı. Halk daha fazla fakirleştirilmemeli, açlığa terk edilmemeli" şeklinde konuştu.